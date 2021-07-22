Москва, 22 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В последние дни текущего месяца в столице России ожидается спад жары. Об этом 22 июля заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Зной на предстоящей неделе не будет продолжительным, поскольку в последние дни июля активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой освежающие грозовые дожди, что собьёт показания термометров до +22…+27 °С», — приводит его слова РИА Новости.

Также он добавил, что в конце июля в Москве ожидаются грозы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 22 июля, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +22…+24 °С.