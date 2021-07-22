Бишкек, 22 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 22 июля, подписал указ о назначении своих полномочных представителей в регионах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Теперь Баткенскую область возглавляет Абдикарим Алимбаев, Джалал-Абадскую область — Абсаттар Сыргабаев, Иссык-Кульскую область — Мирбек Кожоев, Нарынскую область — Сабыркул Ашимбаев, Ошскую область — Зиядин Жамалдинов,

Таласскую область — Бакытбек Нарбеков и Чуйскую область — Эркин Тентишев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 16 июля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о преобразовании института полномочных представителей правительства в областях в институт полномочных представителей президента.