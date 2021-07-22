Берлин, , 15:14 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель посоветовала своему преемнику на посту главы правительства страны продолжать вести диалог с Россией и делать это с учетом ценностей и интересов Германии. Она заявила об этом 22 июля на пресс-конференции в Берлине.

Ангела Меркель Kremlin.ru

«Мы ведем переговоры с любой страной всегда на основе наших ценностей и интересов. Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией», — сказала Меркель.

В то же время, канцлер ФРГ выразила сожаление по поводу якобы имеющихся ограничений работы неправительственных организаций в России, что, как она считает, «осложняет контакты по линии гражданских обществ».

«Это, на мой взгляд, серьезный удар по германо-российским отношениям», — сказала Меркель.

«Но (это) не приведет к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» и минские соглашения.