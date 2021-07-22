Эр-Рияд, 22 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии попросило сограждан не ездить в Индонезию, сообщает CNBC Indonesia.

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Министерство внутренних дел просит граждан, находящихся в Индонезии, быть осторожными и как можно скорее вернуться в королевство.

Ранее власти Саудовской Аравии ввели запрет на полеты из Индонезии. Саудовская Аравия ввела ряд строгих правил по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным Worldometer, в Саудовской Аравии выявили 1142 новых случая заражения коронавирусом и 12 случаев смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии снова выявили почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом.