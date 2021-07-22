Рига, 22 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Власти Латвии вели активные переговоры с Молдавией, Грузией, Албанией и Кенией, но в итоге решено пожертвовать партию вакцины AstraZeneca Тунису. Об этом логистический координатор Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Армин Калниньш заявил государственному радио Latvijas Radio.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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Калниньш сообщил, что решение было принято по итогам переговоров с представителями руководства Европейского союза. Договор с Тунисом заключен, ему до конца июля будут переданы все 50 400 доз вакцины AstraZeneca, чей срок годности истекает в августе.

По словам Калниньша, об уничтожении вакцины Латвия не думала, а сразу откликнулась на предложение о срочной поставке со стороны африканского государства. Сообщается, что Латвии благодаря договоренности ЕС с производителем вакцины одна доза обошлась примерно в два евро, поэтому общие траты на упомянутые дозы составили более 100 000 евро.

При этом еще почти 33 000 доз AstraZeneca зарезервированы для латвийцев. Их срок годности не уточняется.

Следующим срок хранения истекает у вакцин Pfizer/BioNTech — до 31 октября нынешнего года. Это самый массовый запас вакцин в Латвии — 391 950 доз (более половины всех хранящихся в Латвии вакцин).