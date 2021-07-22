Брюссель, 22 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) проинформирована о достижении Соединёнными Штатами и Германией договоренностей в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом представитель ЕК заявил 22 июля журналистам.

JLogan Кабинет для заседаний Еврокомиссии

«Еврокомиссия принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США», — сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что в ЕК намерены обсудить это соглашение с участниками ЕС и соседними государствами, в том числе — с Украиной. Пока от Киева не поступал официальный запрос об обсуждении этой темы в рамках соглашения об ассоциации ЕС — Украина.

Представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель готов поддержать обсуждение возможного продления соглашения о транзите российского газа через Украину, так как Киев — надёжный газовый партнёр ЕС. Он также напомнил, что в сферу общих интересов ЕС строящийся газопровод не входит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле категорически не согласились с той частью соглашения Германии и США о «Северном потоке — 2», где говорится о якобы «вредоносных действиях» России.

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