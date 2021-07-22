Москва, , 14:55 — REGNUM Российские вице-премьеры будут проламывать сопротивление региональных начальников. Об этом 22 июля заявил директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики» посвященной решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить вице-премьеров кураторами федеральных округов.

Правительство РФ Government.ru

«Система федеральных округов несла в себе зародыш сепаратизма. С другой стороны в прежней системе, в системе федеральных округов не было глубокой координации. Прежде всего, экономической. И задача, которая сейчас стоит перед новой системой, системой отношений — это обеспечение контроля над реализацией экономических и социальных программ и отслеживание того, чтобы региональные начальники не впадали в старое начальственное поведение, когда их благожелательное отношение к инвесторам зависело от того, какую долю они лично получают. И вице-премьеры должны продолжать проламывать это сопротивление для того, чтобы у нас могли реализовываться общенациональные экономические и социальные программы с минимумом препятствий», — сказал Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что решение Мишустина отнюдь не означает никакой дальнейшей «вертикализации» власти.

Читайте ранее в этом сюжете: «Никакой вертикализации» — эксперт оценил новую реформу Мишустина