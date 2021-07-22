Таллин, 22 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Уже с августа нынешнего года вакцинированные против коронавируса жители Эстонии получат ряд привилегий по сравнению с не вакцинированными согражданами. Об этом сообщила пресс-служба возглавляющей правящую коалицию страны Реформистской партии.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По словам лидера партии и премьер-министра страны Кайи Каллас, соответствующее решение будет принят на заседании кабинета министров.

«Поскольку каждый в Эстонии имеет возможность вакцинироваться, то мы не будем закрывать общество для всех до тех пор, пока вакцина справляется и с новыми штаммами коронавируса. Вместо этого вакцинированные люди получат больше возможностей и свобод», — заявила Каллас.

Она не стала называть такие привилегии, но отметила, что они будут касаться присутствия вакцинированных в местах массового скопления людей и их передвижения.

Каллас добавила, что «вакцинированные люди являются гарантом открытой Эстонии». По ее мнению, введение привилегий для таких людей является неизбежным решением для того, чтобы общество оставалось максимально открытым, а экономика функционировала.