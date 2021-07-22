Таллин, 22 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии в сотрудничестве с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора проверяет пункты дезинфекции в местах массового присутствия людей. Об этом сообщила пресс-служба департамента, отметив, что проверке подлежит наличие дезинфицирующих средств, их состав и маркировка.

Gov-murman.ru Дезинфекция

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«Цель проверки пунктов дезинфекции — воспрепятствовать возникновению третьей волны эпидемии коронавируса COVID-19 и снизить распространение вируса», — пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

По словам Ланно, с точки зрения эпидемиологической ситуации необходимо принять все профилактические меры, чтобы сохранить общественную жизнь открытой: «Для нас важно, чтобы в торговых центрах имелись необходимые средства, соответствующие всем установленным требованиям».

Согласно распоряжению правительства республики, дезинфицирующие средства в торговых залах, предприятиях общественного питания и торговых центрах должны располагаться по меньшей мере возле входов в помещения и выходов из них.

Департамент проверяет наличие дезинфицирующих средств на более чем ста объектах Эстонии.