Екатеринбург, 22 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе режим ЧС из-за засухи. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

Justin Scott Засуха

По словам Куйвашева, из-за неблагоприятных погодных условиях аграрии понесли ущерб свыше 4 млрд рублей.

«Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим ЧС ввели в Курганской области.