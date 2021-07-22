На Среднем Урале ввели режим ЧС из-за засухи
Екатеринбург, 22 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе режим ЧС из-за засухи. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
Justin Scott
Засуха
По словам Куйвашева, из-за неблагоприятных погодных условиях аграрии понесли ущерб свыше 4 млрд рублей.
«Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России», — написал Куйвашев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим ЧС ввели в Курганской области.