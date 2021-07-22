Джакарта, 22 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что за сутки в стране снова выявили почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 49 509 носителей SARS-CoV-2.

По состоянию на 22 июля в Индонезии выявлено 3 033 339 случаев заражения коронавирусом.

За сутки количество пациентов, выздоровевших после заражения коронавирусом, увеличилось на 36 370 человек. Всего побороть коронавирус в стране смогли 2,3 млн человек.

В период с 21 по 22 июля 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 1449 человек. В стране снова зафиксировали рекордной число смертей от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 79 032 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия, которая ранее получала кислородные баллоны, теперь отправляет жидкий кислород в Индонезию.