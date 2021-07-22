Москва, 22 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Возможность начала нового учебного года в очном формате будет рассматриваться в свете эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в ходе слушаний в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Конечно, будем смотреть по эпидемиологической ситуации, потому что прежде всего для нас приоритет — здоровье наших учеников, учителей, родителей учащихся. Но мы очень надеемся, что новый учебный год мы начнем в очном режиме», — сказал Кравцов.

Он также напомнил о принципиальной позиции министерства касательно того, что дистанционный формат образования никогда не заменит очный.