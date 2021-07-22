Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Ещё более 15 тыс. жителей Ростовской области стали участниками вакцинации против коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 965 193 человека (+ 15 480 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получил 624 591 человек (+ 12 763 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области для формирования коллективного иммунитета прививку от COVID-19 необходимо получить 2 млн 33 тыс. человек.