Москва, 22 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел не занимаются оценкой произведений искусства. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя появление на одном из домов в Лондоне портрета главы МИД РФ Сергея Лаврова и надписью на английском языке, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?»

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры», — указала Захарова в телеграмм-канале.

При этом она подчеркнула, что в МИД РФ «к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относятся хорошо».

Напомним, фразу, ставшую знаменитой, «Who are you to f*** lecture me?» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров произнёс в беседе с британским коллегой Дэвидом Милибэндом в 2008 году во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией.

Глава российского внешнеполитического ведомства попросил Милибэнда «не читать ему лекций» в ответ на его требование договариваться с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.