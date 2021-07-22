В МИД РФ оценили граффити с крылатой фразой Лаврова в Лондоне
Москва, 22 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел не занимаются оценкой произведений искусства. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя появление на одном из домов в Лондоне портрета главы МИД РФ Сергея Лаврова и надписью на английском языке, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?»
«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры», — указала Захарова в телеграмм-канале.
При этом она подчеркнула, что в МИД РФ «к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относятся хорошо».
Напомним, фразу, ставшую знаменитой, «Who are you to f*** lecture me?» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров произнёс в беседе с британским коллегой Дэвидом Милибэндом в 2008 году во время вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией.
Глава российского внешнеполитического ведомства попросил Милибэнда «не читать ему лекций» в ответ на его требование договариваться с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.