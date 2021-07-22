Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 июля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 53 до 85 лет и десять мужчин в возрасте от 47 до 85 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 5 010 пациентов.