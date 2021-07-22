Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Ещё 355 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 июля. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 50 муниципальных образований Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (127), Зерноградском и Сальском районах (по 11), Азовском и Аксайском районах. Более 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 8,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 106 075 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 94 504 носителя инфекции.