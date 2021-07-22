Пекин, 22 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Китай возобновляет железнодорожное сообщение в центральной провинции Хэнань, где сильные осадки серьезно нарушили работу транспорта, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

В настоящее время местные участки высокоскоростной железной дороги Пекин-Гуанчжоу, самой длинной в мире высокоскоростной железнодорожной магистрали, и высокоскоростной железной дороги Чжэнчжоу-Сюйчжоу работают бесперебойно с соблюдением всех норм безопасности, сообщили в компании China State Railway Group Co. Ltd.

Для обеспечения безопасности перевозок железнодорожные власти издали оперативные приказы, которые ограничивают скорости передвижения поездов, вводят объездные маршруты и остановку движения поездов, следующих через столицу провинции Чжэнчжоу.

Железнодорожный оператор сообщил, что он также увеличивает количество временных поездов для перевозки пострадавших пассажиров.