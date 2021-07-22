Шэньчжэнь, Китай, 22 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь запустил первую пилотную автономную службу такси для населения, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

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Компания DeepRoute, базирующаяся в Шэньчжэне, заявила, что ее программа robotaxi доступна для общественности с понедельника, что делает ее первой компанией, предоставляющей этот вид услуг в Шэньчжэне. Компания сотрудничала с правительством района Футянь, чтобы развернуть в городе 20 самоуправляемых такси.

DeepRoute сообщил, что у транспортных средств есть почти 100 пунктов приема и высадки, включая популярные достопримечательности и центры вакцинации от COVID-19, при этом услуга охватывает более 200 км дорог общего пользования в Шэньчжэне.

Такси являются бесплатными и доступны для людей старше 18 лет через процесс подачи заявки на официальном аккаунте DeepRoute в WeChat.