Москва, 22 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Благодаря законотворческой инициативе главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова неплательщиков алиментов бывшим супругам строго накажут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист по семейному праву Лариса Феттер:

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«По законопроекту за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов предусмотрено наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа. Это справедливо и разумно. Сейчас такие меры ответственности есть только за неуплату алиментов детям.

А ведь право на своё содержание имеют также:

супруга или бывшая супруга во время беременности и до достижения общим ребёнком возраста 3 лет;

нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом до достижения им совершеннолетия;

нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака.

В настоящее время норма, обязывающая платить супругам, — есть, а ответственность за неуплату фактически отсутствует. Раньше запрет на выезд за границу РФ довольно эффективно боролся с долгами. Но в пандемию объем международных поездок сократился в десятки раз, и эта мера потеряла свою действенность. К сожалению, людей, которые уклоняются от выплаты алиментов, — миллионы.

Они находят лазейки, скрывают доход и имущество, сами скрываются — делают всё, чтобы избежать исполнения обязанностей. Необходимы работающие механизмы. Как показывает практика — реальные сроки и значительные штрафы — то, что надо. А кроме наказаний нужно менять отношение к алиментам в обществе в целом.

Их недопустимо воспринимать как помощь, которую нужно просить, как некую малозначительную опцию. Это должна быть главная обязанность отдельно проживающего родителя — безусловная, бесспорная. И неисполнение её должно быть приравнено к преступлениям против жизни.

Ведь по сути — именно так и есть. Не платишь алименты — подвергаешь риску не справиться с жизненно необходимыми расходами. Здесь не должно быть лазеек дляуклонения. И законы должны ужесточаться в этой сфере, судя по объему долгов».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов предусматривается наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа, разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Вместе с тем председатель Ростовской областной коллегии адвокатов Надежда Швырева считает, что именно отсутствие жесткой позиции государства в отношении должников по алиментам позволяет им уклоняться от исполнения решения суда.

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