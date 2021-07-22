Москва, 22 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Публикация о том, что в России якобы «занижают» статистику по коронавирусу, является компиляцией «непонятно чего». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это какая-то компиляция просто непонятно чего, вот это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реальность», — сказал Песков.

Он напомнил, что у граждан РФ имеется «целый набор информации, которая публикуется ежедневно», а также подчеркнул, что правительство имеет все данные, которые «необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения».