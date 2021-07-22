Краснодар, 22 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 246 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 21 июля, сообщалось о 245 случаях заражения.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«В Краснодаре выявили 37 новых случаев, в Апшеронском районе — 22, в Анапе — 18 и в Усть-Лабинском районе положительный результат теста оказался у 16 человек. По 13 заболевших зафиксировано в Кореновском, Белореченском и Тихорецком районах. В Северском районе — 12 новых случаев. В Геленджике — 11. В Армавире COVID-19 подтвердили у 10 пациентов, в Новороссийске — восемь», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 56 728 человек, в том числе выздоровели 46 652 пациента. Скончались за весь период 3 937 пациентов с ковидом. На 22 июля в стационарах находятся 2 768 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 82 человека, семеро на ЭКМО.