Джакарта, 22 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Индия, которая ранее получала кислородные баллоны, теперь отправляет жидкий кислород в Индонезию, сообщает Republika.

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Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто поблагодарил правительство Индии за помощь.

«Друзья, которые всегда рядом, — настоящие друзья», — заявил Аирлангга Хартарто.

По его словам, Индонезия была одной из стран, которая предоставила Индии медицинскую помощь в виде 3400 кислородных баллонов. Индия также очень помогла Индонезии в обеспечении поставок вакцины AstraZeneca.

Ранее Индия отправила в Индонезию 300 кислородных концентраторов и 100 тонн жидкого кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, по суточной смертности от COVID-19 Индонезия вышла на первое место в мире.