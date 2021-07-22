Москва, , 12:55 — REGNUM Пандемия коронавируса могла подтолкнуть правительство РФ к тому, чтобы назначить вице-премьеров РФ кураторами федеральных округов. Об этом 22 июля заявил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным Digital.ac.gov.ru

«Пандемия здесь сыграла свою роль. И она могла подтолкнуть к принятию такого решения. Но часто бывает так: долгосрочные, системные решения, меняющие конфигурацию власти, принимаются под влиянием конъюнктурных факторов. И я считаю, что в некотором смысле вторжение правительства на «поляну», на которой всегда полпреды и администрация президента, — это начало достижения нового баланса российской власти, которое может изменить конфигурацию российской власти», — сказал Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орлов заявил, что новые полномочия вице-премьеров нужно вписать в существующую политику.

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