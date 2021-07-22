Новосибирск, 22 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались пятеро мужчин в возрасте и 49−76 лет и четыре женщины 54−69 лет.

Russian.news.cn Заболевший COVID-19

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Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали 2249 человек.

Выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев достигло 50 864. Выздоровели к настоящему времени 43 825 человек, в том числе 137 за сутки.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 674 пациента, в том числе 87 детей. В отделениях реанимации находятся 411 человек. На ИВЛ — 50 пациентов», — добавили в штабе.