Москва, , 12:50 — REGNUM В России нужно вписать новые полномочия вице-премьеров в существующую политику. Об этом 22 июля заявил гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, выступая на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

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«Я бы сказал, что усиление экономического влияния федерального центра на окружную политику — это вообще логичная мера, которую очень давно ждали. Но ее необходимо вписать в существующую политику, в существующие полномочия. Точнее так: полномочия вице-премьеров нужно четко развести с полпредами и создать механизм, который был бы эффективным. Те решения, которые приняты президентом и премьером по наделению вице-премьеров новыми полномочиями, — это, на мой взгляд, начало пути», — сказал Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьеров правительства России кураторами федеральных округов.

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