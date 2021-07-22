Минск, , 12:52 — REGNUM Специальный департамент и службу по обращению с радиоактивными отходами намерены создать белорусские власти. Вопрос об этом включён в повестку совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством Совета министров, сообщает 22 июля БелТА.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий проект нормативного правового акта вынесли на рассмотрение главы государства. Согласно предложению правительства, специализированная организация будет заниматься сбором, переработкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов.

Лукашенко отметил, что фактически предложено выделить новую экономическую отрасль. Радиоактивные отходы — ценнейший, но очень опасный продукт, вопрос обращения с ним — серьёзный.

«Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии строится АЭС по типовому российскому проекту. В июне первый её энергоблок официально введён в промышленную эксплуатацию.

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