Минск, 22 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Специальный департамент и службу по обращению с радиоактивными отходами намерены создать белорусские власти. Вопрос об этом включён в повестку совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с руководством Совета министров, сообщает 22 июля БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Соответствующий проект нормативного правового акта вынесли на рассмотрение главы государства. Согласно предложению правительства, специализированная организация будет заниматься сбором, переработкой, хранением и захоронением радиоактивных отходов.

Лукашенко отметил, что фактически предложено выделить новую экономическую отрасль. Радиоактивные отходы — ценнейший, но очень опасный продукт, вопрос обращения с ним — серьёзный.

«Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии строится АЭС по типовому российскому проекту. В июне первый её энергоблок официально введён в промышленную эксплуатацию.

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