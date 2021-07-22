Воронеж, 22 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 460 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 22 июля. Сутками ранее сообщалось о 463 заразившихся.

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Выздоровевшими после коронавируса за сутки признаны 369 человек. Скончались ещё 24 пациента с диагнозом COVID-19.

На 22 июля в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 99 718 человек. Выздоровели 93 471 воронежец. Скончались 4 203 пациента с коронавирусом.

Добавим, что ранее оперштаб региона по борьбе с коронавирусом принял решение о переносе фестиваля «Чернозём», запланированного на середину августа, на конец сентября.