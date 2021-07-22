Варшава, 22 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 22 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране умерли девять человек с диагнозом COVID-19, шесть из которых имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 881 845 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 227.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.