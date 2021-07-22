Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки подтверждено 247 случаев новой коронавирусной инфекции, что на четыре случая больше, чем было зафиксировано днем ранее. Об этом 22 июля сообщили в федеральном оперштабе. Наибольшее число инфицированных выявлено в столице Ленобласти — Гатчине.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим числом новых случаев заражения значатся Гатчина (16), Выборг (15), Всеволожск, Тихвин (по 14), Мурино (11), Пикалёво (девять), Кингисепп, Кириши, Луга (по восемь), Сясьстрой, Сланцы, Никольское и поселок Федоровское (по шесть), Волхов (пять).

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще девять летальных исходов от ковида — это на три смерти меньше, чем было зафиксировано днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 53 904 случая заражения, из числа заболевших выздоровели 46 475 человек, в том числе 80 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1998 человек.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2678 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободно 908 (33,91%). Заметим, что на фоне снижения числа госпитализаций пациентов с ковидом и внебольничной пневмонии количество мест в стационарах сократилось на 181 койку.