Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4818 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в регионе выявили 534 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 537 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным приростом носителей вируса за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 135 732 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7215 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло почти на 80 нижегородцев.

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