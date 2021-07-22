Скопье, 22 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 2550 образцов в Северной Македонии выявили 15 новых носителей коронавируса. Еще шесть человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 21 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

Скопье, Северная Македония

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 967 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, впервые за две недели скончался пациент. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5488. Кроме того, 150 243 пациента в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 234 человека.