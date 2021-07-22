Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 22 июля выявили 534 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 537 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным приростом носителей вируса за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 135 732 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 423 человека, всего выздоровели с начала пандемии 123 699 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4818 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7215 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло почти на 80 нижегородцев.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 21 июля в регионе проведено 3 126 546 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7 714 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 322,1.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 21 июля оставались свободными 27% коек инфекционного профиля.