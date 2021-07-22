Сиэтл, США, 22 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Бывший защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк подписал контракт с новым клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен». Об этом 22 июля сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в Twitter.

Tiffany Von Arnim Сиэтл

Отмечается, что соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на пять лет на общую сумму в $23 млн. Кроме того, в контракте прописан пункт о запрете на перемещение в течение первых трёх лет.

В прошлом сезоне Олексяк провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля «Сиэтл Кракен» набрал состав из 30 игроков на драфте расширения.