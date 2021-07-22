Москва, 22 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В России за сутки 21 июля выявили 24 471 случай заболевания COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в РФ выявили 6 054 711 пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки выздоровели 22 660 пациентов. Всего вылечились 5 427 457 пациентов.

От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 796 пациентов. В общей сложности с начала пандемии скончался 151 501 человек c COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 июля на территории России было выявлено 23 704 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. За указанный период от COVID-19 скончались 783 пациента, вылечились от нового заболевания 22 584 человек.