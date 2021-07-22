Приштина, Сербия, 22 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 21 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 358 образцов в крае выявили пять носителей коронавируса. Ещё восемь человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 919 случаев заражения, 105 557 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 104.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 20 июля, в Косово произведено свыше 324 107 инъекций вакцины. Свыше 93 тысяч граждан края уже получили вторую дозу вакцины. Граждане Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca