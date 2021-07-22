Москва, 22 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 4287 случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 июля в столичном оперативном штабе.

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Накануне в столице выявили 3254 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений достигло 1 477 871.

В штабе также рассказали, что за сутки госпитализировали 1229 человек, умерли 102 ковид-пациента. 591 житель города находится на ИВЛ.