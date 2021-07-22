Тирана, 22 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Албании 21 июля в результате обследования 2516 пациентов выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Это в разы больше среднего показателя за месяц. Еще 11 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 763 случая заражения коронавирусом. 130 097 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2456 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Албании от последствий заболевания не умер ни один пациент.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 210. На стационарном лечении находятся всего шесть пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Лишь в последние дни наметилась тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения. В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от коронавируса.