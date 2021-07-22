Москва, 22 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Российская вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19, заявили в научном центре Роспотребнадзора «Вектор».

(сс) Olgamatveeva Вакцина ЭпиВакКорона

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В научном центре напомнили, что основу этой вакцины составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса.

«Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июля, в России произведено более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», со складов было отгружено более 2,4 миллиона доз.

По данным Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», препаратом «ЭпиВакКорона» в России вакцинировались более миллиона человек.