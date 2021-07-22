Москва, 22 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Цены на сентябрьские фьючерсы по нефти незначительно снижались сегодня, 22 июля, на азиатской торговой сессии, в пределах чуть более 0,5%, опускаясь моментами в район $71,85 за баррель марки Brent, а затем за первые полтора часа европейских торгов поднялись выше котировки $72,5. Об этом сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

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По его словам, всё это происходит по следам вчерашнего роста в биржевое время Нью-Йорка более чем на 4% до чуть более низких пиков возле $72,35. Наблюдаемые сейчас мелкие детали текущего движения напоминают уже больше рябь на морской глади после сильного шторма. А главным событием, которое ещё долго будет храниться в оперативной памяти рынка, разумеется, остаётся моментально выкупленный сообща крупнейшими нефтетрейдерами мира краткий провал котировок под $68, где цены буквально в течение одних суток успели подобрать из глубины и вытащить обратно на поверхность, отметил эксперт.

Пушкарёв добавил, что уверенное «выкупание спонтанно образовавшихся просадок», одновременно на фондовых и сырьевых площадках США, Европы и Азии, свидетельствует об устойчивом настрое инвесторов на продолжение «восстановительных ралли», в том числе и по нефти. Принятое на выходных решение министров стран ОПЕК+ постепенно и не торопясь, очень плавно поднимать квоты добычи месяц от месяца, продвигаясь на этом пути малыми ступеньками по 400 тыс. б/с вплоть до самого сентября 2022 года — стало для нефтяного рынка ещё одной, второй уже в июле, проверкой на прочность рыночного сантимента, и этот тест опять успешно пройден, считает он. А более глубокий, пусть и кратковременный, провал котировок касанием вплоть до $67,5 был всё-таки больше связан с естественной синхронизацией сырьевого рынка сначала по направлению с обвальной однодневной динамикой рынка акций, представленного индексами S&P500, Доу-Джонса и основных европейских бирж, отметил он.

По его словам, если окончено и продолжит отыгрываться обратно наверх снижение по акциям ведущих мировых компаний, то и нефть постепенно к концу недели подтянется ещё на доллар-полтора вверх.

«И вскоре она снова «оккупирует» окрестности $75 по Brent, держа в уме потом на осень и $80, и более высокие цели. Судя по всему, так и будет, поскольку все перечисленные биржевые индексы очень активно включились в очередной виток роста уже на протяжении двух торговых суток подряд, и пока сегодня тоже не дают сомневаться в чётком направлении «на север», — отметил он.

Пушкарёв напомнил, что в среду, 21 июля, взлёту нефтяных котировок ничем не помешала потенциально несущая негатив информация от минэнерго США о неожиданном росте запасов сырой нефти в хранилищах на 2,1 млн «бочек» за последнюю рабочую неделю. Данные удивили экспертов Reuters, которые в среднем по инерции прогнозировали вообще не рост, а ещё одно снижение запасов на 4,46 млн баррелей, но рынок это нисколько не выбило из колеи. Возможно, отметил он, из-за длящегося и так до этого случая тренда на сокращение запасов уже более чем на 40 млн баррелей с конца мая, а также не исключено, что трейдеры обратили внимание на уменьшение перерабатывающих мощностей на 0,8 млн баррелей в отчётную неделю, что и могло стать причиной единичного признака затоваривания: нефти добывается и потребляется сейчас так много, что НПЗ не всегда успевают перерабатывать её в конечные продукты, то есть в бензин и дистилляты, спрос на которые как раз усилился, вследствие чего запасы всех вторичных продуктов переработки всё равно продолжили падать, образуя локальный дефицит. А даже ожидания временно возникающих дефицитов обычно эффективно подталкивают цены на углеводороды вверх, особенно в летний сезон, отметил он.

Что до новых пиков заболеваемости, то в США они пока примерно вдвое ниже, чем апрельские, и нынешние 46,833 тыс выявленных случаев заражения коронавирусом тем более несравнимы с прежними зимними пиками по 250 тыс и более. Аналогичная картина с вирусом и в странах Европы, за исключением пока Британии, так что сообщения чиновников от медицины и политиков об опасности новых вспышек скорее призваны смобилизовать людей на вакцинацию, добавил эксперт.