Москва, 22 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В России заключенные не смогут заменить иностранных рабочих. Об этом 22 июля заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Возможность полностью заменить труд мигрантов исключена по той причине, что заключённых в России на порядок меньше, чем иностранных рабочих.

«Заключенные не могут заменить мигрантов. У нас их всего 500 тыс. и не все они могут работать. Мы рассматривали это с точки зрения возможности облегчить положение заключённых. Чтобы у них была возможность заработать денег, помочь семье. Ну и заодно они помогут реализации строительных проектов. Но речь идет не о том, что они могут заменить мигрантов», — сказал Фадеев.