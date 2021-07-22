Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге с помощью тестирования выявили еще 1943 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 июля в федеральном оперштабе. Это всего на четыре случая больше, чем сутками ранее. Своеобразное «плато» по новым суточным случаям COVID-19 сохраняется в Петербурге с 13 июля.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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За последние сутки в Северной столице констатировали 95 летальных исходов, основной причиной которых стал ковид. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки, и стало вторым показателем суточной смертности среди регионов РФ, после Москвы (102 случая).

Всего за время пандемии в Петербурге подтверждено 511 389 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 486 753 человека, в том числе за прошедшие сутки выписан по выздоровлению 1931 человек. Жертвами заболевания в Петербурге стали уже 18 622 человека.