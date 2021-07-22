Москва, 22 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «дельта», также известный как «индийский» штамм, вряд ли будет вытеснен другими известными вариантами инфекции. Об этом заявили «Интерфаксу» в научном центре Роспотребнадзора «Вектор».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом дельта. С учетом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», — говорится в сообщении «Вектора».

Отмечается, что российские специалисты уже получили ряд образцов вариантов нового вида коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии: «Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев».