Москва, 22 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Вспышка коронавируса в Олимпийской деревне поставит крест на проведении Олимпиады в Токио. Об этом 22 июля заявил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов.

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«Чтобы отменить Олимпиаду, нужен очень серьёзный повод. Но, думаю, вспышка коронавируса в Олимпийской деревне сразу поставит крест на проведении Игр», — цитирует Панкратова RT.

Он привёл пример, когда во Франции начался чемпионат страны по плаванию, но через несколько дней его завершили досрочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пловец Илья Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпиаду.

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