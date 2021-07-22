Москва, 22 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В отказе от отметок в паспорте о браке и о детях в Госдуме увидели риски для института семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовые паспорта

«Кроме других проблем, это явно искусственно созданные риски для института семьи. Это самая настоящая провокация. Теперь все мужчины формально свободны», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

По его мнению, «страну ждёт всплеск многоженства, даже формального, которое ранее сдерживалось наличием маленькой печати в паспорте о браке и несовершеннолетних детях».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки о регистрации и расторжении брака и о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста) будут ставиться по желанию гражданина.

Кроме того, также по желанию будут ставиться штампы о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе владельца документа.