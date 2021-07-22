Москва, 22 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 24 471. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Общее число подтверждённых случаев достигло 6 054 711. Новые заражения выявлены во всех регионах страны. В первой тройке лидеров Санкт-Петербург вытеснил Подмосковье со второго места — 1943 новых случая против 1835. На первом месте по-прежнему Москва — 4287.

За сутки от ковида скончались 796 жителей России. Общее число умерших в результате пандемии достигло 151 501.