Москва, 22 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Мутации коронавируса не влияют на пептиды, используемые в российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом РИА Новости сообщили в центре «Вектор».

Vk.com/komzdravspb Вакцина «ЭпиВакКорона»

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"Основу вакцины «ЭпиВакКорона» составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса. Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что, согласно исследованиям, сыворотки от привитых нейтрализуют варианты коронавируса «альфа» и «бета».