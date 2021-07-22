Китай считает «антинаучной» версию утечки коронавируса из лаборатории Уханя
Пекин, 22 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке, заявил высокопоставленный чиновник Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает 22 июля агентство Синьхуа.
Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).
«Это утверждение неуважительно к здравому смыслу и противоречит науке», — заявил Цзэн во время пресс-конференции, посвященной работе по отслеживанию происхождения COVID-19, которую проводит Информационное бюро Госсовета КНР.
Директор Национальной лаборатории биобезопасности при WIV Юань Чжимин сказал, что в его лаборатории, которая изучает патогены четвертого класса и может похвастаться самым высоким рейтингом биобезопасности, не было никаких случаев утечки с тех пор, как она была введена в эксплуатацию в 2018 году.