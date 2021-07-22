Пекин, 22 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке, заявил высокопоставленный чиновник Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает 22 июля агентство Синьхуа.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).

«Это утверждение неуважительно к здравому смыслу и противоречит науке», — заявил Цзэн во время пресс-конференции, посвященной работе по отслеживанию происхождения COVID-19, которую проводит Информационное бюро Госсовета КНР.

Директор Национальной лаборатории биобезопасности при WIV Юань Чжимин сказал, что в его лаборатории, которая изучает патогены четвертого класса и может похвастаться самым высоким рейтингом биобезопасности, не было никаких случаев утечки с тех пор, как она была введена в эксплуатацию в 2018 году.