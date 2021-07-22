Москва, 22 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В России выявлен «бразильский» штамм коронавируса «Гамма», который является более заразным по сравнению с уханьским штаммом. Об этом заявили «Интерфаксу» в научном центре Роспотребнадзора «Вектор».

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«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «Дельта», выявлены единичные случаи варианта «Гамма», — сказали в центре.

Отмечается, что и «Ггамма», и «Дельта» относятся к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они являются более вирулентными и могут снижать число антител в организме человека.

При этом в «Векторе» также подчеркнули, что штаммы «Лямбда» и «Эпсилон» в России не выявлены. При этом «индийский» штамм «Дельта» становится доминирующим во многих странах мира.