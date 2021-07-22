Кито, 22 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Несовершеннолетние жители Эквадора в возрасте от 12 лет с серьёзными заболеваниями получили право на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

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Отмечается, что вакцинировать будут несовершеннолетних с такими болезнями, как рак, астма, диабет, и другими.

В минздраве Эквадора напомнили, что данные категории населения могут тяжело заболеть COVID-19, а также заразить других людей.

Для того, чтобы воспользоваться правом на вакцинацию, несовершеннолетний должен посетить тот же Центр вакцинации, к которому прикреплены его родители, и предоставить паспорт и медицинскую справку о болезни. Вакцинировать детей будут препаратом Pfizer.